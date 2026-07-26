Шпионский скандал в НАТО: в Бельгии задержали стажерку стратегического командования

В Бельгии задержали шпионку НАТО / Фото: иллюстративное

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В Бельгии по подозрению в шпионаже задержали стажерку Стратегического командования НАТО. Бельгийские правоохранители в пятницу, 24 июля, арестовали стажерку НАТО, которая могла шпионить в пользу третьего государства и участвовать в преступной организации.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Бельгии задержана стажерка НАТО по подозрению в шпионаже

По данным Федеральной прокуратуры Бельгии, речь идет о канадке китайского происхождения, которая проходила стажировку в Верховном штабе союзных войск в Европе (SHAPE), в Монсе. Там она и привлекла внимание военных спецслужб.

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В четверг бельгийская полиция провела обыски по ее месту жительства и на рабочем месте подозреваемой, а на следующий день судья принял решение о ее заключении под стражу.

Официальное имя задержанной и страну, в пользу которой она могла осуществлять разведывательную деятельность, бельгийские органы власти пока не разглашают. В то же время в Верховном штабе союзных войск в Европе заверили, что инцидент пока не привел к негативным последствиям для безопасности Альянса.

«Сейчас нет никаких признаков того, что оперативная готовность НАТО или SHAPE, механизмы командования и управления, а также выполняемые задачи были негативно нарушены», — заявила представительница SHAPE Мартина О’Доннелла.

Штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, в то время как ключевое стратегическое командование Альянса (SHAPE) базируется примерно в 60 километрах к юго-западу от бельгийской столицы.

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РФ требует возвращения своей шпионки

Напомним, РФ требует от Франции уволить арестованную по подозрению в шпионаже гражданку двух стран Анну Новикову. Женщина, которая является основательницей гуманитарной организации, была задержана в ноябре прошлого года.

По данным парижской прокуратуры, она подозревается в обращениях к руководителям местных компаний для получения информации о французских экономических интересах в пользу иностранного государства.

В ответ на это спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Новикову удерживают под ложным предлогом, а ее дело является примером «шпионской мании» в Европе. В Москве призвали Париж немедленно прекратить репрессии против людей, чье мнение отличается от официальной линии Франции.

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