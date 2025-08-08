Шпионский скандал в ОБСЕ: полковник из делегации Швейцарии передавал данные России

Полковник делегации Швейцарии в ОБСЕ работал на РФ

Реклама

Член швейцарской делегации в ОБСЕ мог по своей инициативе передать России неизвестные данные. За это его отозвали обратно в Швейцарию.

Об этом сообщает SRF.

По информации издания, мужчина, оказавшийся в эпицентре скандала, — высокопоставленный представитель Минобороны Швейцарии: полковник с более чем 20-летним стажем службы, ранее занимавший значимые должности за рубежом.

Реклама

До середины прошлого года он работал в Вене, представляя Швейцарию в делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Однако уже больше полугода он вынужден находиться в Швейцарии.

Несколько источников SRF утверждают, что его отозвали в Швейцарию в качестве наказания, поскольку летом 2024 года он «передал России определенную информацию».

В Минобороны Швейцарии рассказали журналистам, что «осведомлены об обвинениях, в связи с чем соответствующего работника отозвали в Швейцарию в конце 2024 года».

Реклама

Со своей стороны неназванные швейцарские чиновники критикуют такое «жесткое» решение, утверждая, что «речь идет только об одном инциденте». По их словам, полковник передал документ российской делегации, и уже через несколько часов он якобы стал доступен всем членам ОБСЕ.

Как сообщает Минобороны Швейцарии, военная юстиция начала расследование. Детали дела остаются в секрете.

Напомним, в Норвегии задержан работник посольства США, который был российским шпионом.