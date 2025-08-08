- Дата публикации
Шпионский скандал в ОБСЕ: полковник из делегации Швейцарии передавал данные России
Член швейцарской делегации в ОБСЕ мог по своей инициативе передать России неизвестные данные. За это его отозвали обратно в Швейцарию.
Об этом сообщает SRF.
По информации издания, мужчина, оказавшийся в эпицентре скандала, — высокопоставленный представитель Минобороны Швейцарии: полковник с более чем 20-летним стажем службы, ранее занимавший значимые должности за рубежом.
До середины прошлого года он работал в Вене, представляя Швейцарию в делегации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Однако уже больше полугода он вынужден находиться в Швейцарии.
Несколько источников SRF утверждают, что его отозвали в Швейцарию в качестве наказания, поскольку летом 2024 года он «передал России определенную информацию».
В Минобороны Швейцарии рассказали журналистам, что «осведомлены об обвинениях, в связи с чем соответствующего работника отозвали в Швейцарию в конце 2024 года».
Со своей стороны неназванные швейцарские чиновники критикуют такое «жесткое» решение, утверждая, что «речь идет только об одном инциденте». По их словам, полковник передал документ российской делегации, и уже через несколько часов он якобы стал доступен всем членам ОБСЕ.
Как сообщает Минобороны Швейцарии, военная юстиция начала расследование. Детали дела остаются в секрете.
