Шпионский скандал в Венгрии: Орбан приказал начать проверку из-за якобы прослушивания Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после статьи в проправительственном издании о якобы прослушивании главы МИД Петера Сийярто заявил, что это было бы «серьезной атакой против Венгрии».

Соответствующий пост Орбан написал в Facebook.

Венгерский премьер поручил проверить приведенную в издании информацию.

«Поручил министру юстиции немедленно проверить информацию о прослушивании Петера Сийярто», — написал Орбан.

Поводом могла стать публикация в проправительственном издании Mandiner, где утверждают, что к телефонным разговорам министра якобы получили доступ иностранные разведки с помощью оппозиционного журналиста Саболча Пани, который работает в Direkt36 и VSquare. Соучастницей назвали также Аниту Орбан, которая в случае победы оппозиционной Тисы может возглавить МИД Венгрии.

В статье говорится, что против Петера Сийярто ведется «большая операция разведки». Источником для утверждений стало якобы письмо редакции от анонимного лица с аудиозаписями, изложение которых приводится в публикации.

На основании того заявляют, что Пани сотрудничает с иностранными разведками и предоставил какой-то из спецслужб стран ЕС его телефонный номер, что позволило прослушивать Сийярто, а также что он сотрудничает с Анитой Орбан и якобы получил какие-то обещания влияния на кадровые назначения в министерстве в случае победы «Тисы».

Следует отметить, что Mandiner — издание из ближайшего круга руководящей партии «Фидес», за ним замечали публикацию заказных материалов. С 2018 года у них утвержденный правительством статус «стратегически важного медиа».

Ранее сообщалось, что в течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС. Об этом писало издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших чиновников европейской безопасности. По словам одного из собеседников издания, министр иностранных дел Сиярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил по телефону своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось» и возможные решения.