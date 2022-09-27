"Шпионский" скандал: Япония отреагировала на задержание своего консула в России

Российскому послу в Японии выразили протест из-за "принудительных мер", примененных к японскому дипломату во Владивостоке.

Заместитель министра иностранных дел Японии Такео Мори вызвал российского посла Михаила Галузина и заявил протест в связи с задержанием консула японского генконсульства во Владивостоке.

Об этом сообщает во вторник, 27 сентября, издание NHK.

В МИД Японии действия российской стороны назвали неприемлемым нарушением Венской конвенции и потребовали официальных извинений.

"Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны", — сказал министр иностранных дел Японии Эсимас Хаяси.

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Возмущение внешнеполитического ведомства Японии вызвали обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, к нему "были применены принудительные меры".

Хаяси заверил, что "задержанный не совершал противоправных действий" и добавил, что задержанный уже освобожден.

Напомним, накануне российская ФСБ заявила о задержании сотрудника генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори из-за "шпионажа".

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