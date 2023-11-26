Шпионский спутник КНДР сфотографировал военные базы США: Ким Чен ин проверил фото

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин осмотрел фотографии, сделанные новым разведывательным спутником страны, на которых изображены главные целевые регионы, включая столицу Южной Кореи Сеул и города, где расположены военные базы США.

Об этом сообщили государственные СМИ, – пишет Reuters.

Северная Корея, имеющая ядерное оружие, запустила спутник на днях, но официальные лица по обороне Южной Кореи и аналитики заявили, что его возможности не были независимо проверены.

Ким осмотрел фотографии Сеула и других городов Мокпо, Кунсан, Пхентек и Осан, где расположены военные базы США и Южной Кореи. Фотографии были сделаны, когда спутник проходил над полуостровом на днях, сообщает государственное информационное агентство KCNA.

Ким Чен Чен ин проверил фотографии, а также изображения некоторых районов Северной Кореи во время визита в центр управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.

Также читайте КНДР разместит новое оружие на границе с Югом: в чем причина эскалации

Позже Ким еще раз посетил центр управления, чтобы просмотреть больше фотографий, сделанных в разных целевых регионах Южной Кореи: Джинхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тэгу и Каннин.

По данным KCNA, на одной фотографии изображен американский авианосец Carl Vinson, недавно прибывший в порт южнокорейского города Пусан.

В ходе визита Ким также осмотрел фотографии военно-морской базы США Перл-Харбор и базы ВВС Хикам, сделанные спутником, когда он проходил над Гавайями.

Также ранее сообщалось, что Северная Корея успешно запустила военный спутник-шпион в космос после того, как две предыдущие попытки не удались в течение 2023 года.

Читайте также: