Шпионский спутник КНДР сфотографировал военные базы США: Ким Чен ин проверил фото

Глава Северной Кореи Ким Чен Ин инспектирует шпионские спутниковые фотографии баз США.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин осмотрел фотографии, сделанные новым разведывательным спутником страны, на которых изображены главные целевые регионы, включая столицу Южной Кореи Сеул и города, где расположены военные базы США.
Об этом сообщили государственные СМИ, – пишет Reuters.
Северная Корея, имеющая ядерное оружие, запустила спутник на днях, но официальные лица по обороне Южной Кореи и аналитики заявили, что его возможности не были независимо проверены.
Ким осмотрел фотографии Сеула и других городов Мокпо, Кунсан, Пхентек и Осан, где расположены военные базы США и Южной Кореи. Фотографии были сделаны, когда спутник проходил над полуостровом на днях, сообщает государственное информационное агентство KCNA.
Ким Чен Чен ин проверил фотографии, а также изображения некоторых районов Северной Кореи во время визита в центр управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне.
Позже Ким еще раз посетил центр управления, чтобы просмотреть больше фотографий, сделанных в разных целевых регионах Южной Кореи: Джинхе, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тэгу и Каннин.
По данным KCNA, на одной фотографии изображен американский авианосец Carl Vinson, недавно прибывший в порт южнокорейского города Пусан.
В ходе визита Ким также осмотрел фотографии военно-морской базы США Перл-Харбор и базы ВВС Хикам, сделанные спутником, когда он проходил над Гавайями.
Также ранее сообщалось, что Северная Корея успешно запустила военный спутник-шпион в космос после того, как две предыдущие попытки не удались в течение 2023 года.
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