Шпионы Лукашенко: в Польше арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
В Польше задержаны двое граждан Беларуси по подозрению в шпионаже. Они собирали данные о польских военных объектах и технике стратегического значения. В настоящее время белорусов поместили под стражу.
Об этом идет речь в заявлении Национальной прокуратуры Польши.
Сотрудники военной полиции в Познани задержали двух белорусов, подозреваемых в том, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб. В частности, шпионы собирали данные о военных и гражданских объектах, которые имеют решающее значение для обороны Польши.
Подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже в пользу белорусских спецслужб. По ходатайству прокурора их арестовали судом на три месяца. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
Читайте также: