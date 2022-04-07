Шпионы Лукашенко: в Польше арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах

Шпионы Лукашенко: в Польше арестовали двух белорусов, собиравших данные о военных объектах

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

В Польше задержаны двое граждан Беларуси по подозрению в шпионаже. Они собирали данные о польских военных объектах и технике стратегического значения. В настоящее время белорусов поместили под стражу.

Об этом идет речь в заявлении Национальной прокуратуры Польши.

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Сотрудники военной полиции в Познани задержали двух белорусов, подозреваемых в том, что они занимались шпионской деятельностью в пользу белорусских спецслужб. В частности, шпионы собирали данные о военных и гражданских объектах, которые имеют решающее значение для обороны Польши.

Подозреваемым предъявлены обвинения в шпионаже в пользу белорусских спецслужб. По ходатайству прокурора их арестовали судом на три месяца. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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