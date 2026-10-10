Шпионы под прикрытием: россиянам хотят запретить ездить между странами ЕС

Флаги Евросоюза

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В Европейском Союзе обсуждают усиление ограничений на передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нескольких европейских дипломатов и чиновника ЕС.

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12 октября Совет ЕС по иностранным делам намерен обсудить возможность введения дополнительных ограничений для российских дипломатов, передвигающихся между государствами-членами. В частности, рассматривается вариант полного запрета на выезд за пределы страны, где они аккредитованы.

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«Русским дипломатам в ЕС хотят либо полностью запретить выезд за пределы государства базирования, либо ввести обязательное получение разрешения на такие поездки от государств, по территории которых они планируют передвигаться», — рассказали собеседники изданию.

По словам дипломатов, ряд стран Евросоюза выступает за существенное сужение нынешних возможностей российских представителей свободно передвигаться по Шенгенской зоне.

Теперь российские дипломаты могут сообщить страну пребывания о своих планах и отправиться в другое государство.

Еще один собеседник издания обратил внимание, что значительная часть российских дипломатов в ЕС, по его оценке, являются сотрудниками разведки. Это одна из ключевых причин, по которым европейские страны стремятся усилить контроль за их перемещениями.

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«Следующим шагом было бы правильно разрешить российским дипломатам передвигаться только в стране, в которой он или она аккредитована. К примеру, российский дипломат во Франции не сможет поехать в Германию или Бельгию», — добавил он.

В то же время, в Евросоюзе рассматривают и менее строгий сценарий. Он предусматривает замену действующей процедуры уведомления о поездке в пределах Шенгенской зоны требованием заранее получать разрешение как от государства пребывания, так и от стран, в которые направляются дипломаты.

Отдельно обсуждается вопрос российских дипломатов, аккредитованных при международных организациях, офисы которых находятся в европейских столицах. В ЕС рассматривают возможность сокращения их количества и усиления надзора за их деятельностью.

В то же время, на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября окончательного решения о новых ограничениях не будут принимать. Встреча будет посвящена обсуждению возможных мер и определению уровня политической поддержки дальнейших шагов в визовой политике.

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Кроме того, 14 октября на заседании визовой рабочей группы Совета ЕС запланировано рассмотрение немецкой инициативы по унификации подходов к выдаче виз гражданам России. Также участники обсудят использование виз с территориальными ограничениями и визовых положений 21-го пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что РФ могла перейти одну из важнейших «красных линий» шпионской войны и начать заказывать убийства в США.

Мы ранее информировали, что в Латвии задержаны двое граждан по подозрению в шпионаже в пользу российской военной разведки и использования частного самолета для наблюдения за армейской базой, на которой размещены силы НАТО.

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