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Шпионы под прикрытием: россиянам хотят запретить ездить между странами ЕС
Среди возможных мер — полный запрет на поездки в другие государства-члены или введение обязательных разрешений.
В Европейском Союзе обсуждают усиление ограничений на передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нескольких европейских дипломатов и чиновника ЕС.
12 октября Совет ЕС по иностранным делам намерен обсудить возможность введения дополнительных ограничений для российских дипломатов, передвигающихся между государствами-членами. В частности, рассматривается вариант полного запрета на выезд за пределы страны, где они аккредитованы.
«Русским дипломатам в ЕС хотят либо полностью запретить выезд за пределы государства базирования, либо ввести обязательное получение разрешения на такие поездки от государств, по территории которых они планируют передвигаться», — рассказали собеседники изданию.
По словам дипломатов, ряд стран Евросоюза выступает за существенное сужение нынешних возможностей российских представителей свободно передвигаться по Шенгенской зоне.
Теперь российские дипломаты могут сообщить страну пребывания о своих планах и отправиться в другое государство.
Еще один собеседник издания обратил внимание, что значительная часть российских дипломатов в ЕС, по его оценке, являются сотрудниками разведки. Это одна из ключевых причин, по которым европейские страны стремятся усилить контроль за их перемещениями.
«Следующим шагом было бы правильно разрешить российским дипломатам передвигаться только в стране, в которой он или она аккредитована. К примеру, российский дипломат во Франции не сможет поехать в Германию или Бельгию», — добавил он.
В то же время, в Евросоюзе рассматривают и менее строгий сценарий. Он предусматривает замену действующей процедуры уведомления о поездке в пределах Шенгенской зоны требованием заранее получать разрешение как от государства пребывания, так и от стран, в которые направляются дипломаты.
Отдельно обсуждается вопрос российских дипломатов, аккредитованных при международных организациях, офисы которых находятся в европейских столицах. В ЕС рассматривают возможность сокращения их количества и усиления надзора за их деятельностью.
В то же время, на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября окончательного решения о новых ограничениях не будут принимать. Встреча будет посвящена обсуждению возможных мер и определению уровня политической поддержки дальнейших шагов в визовой политике.
Кроме того, 14 октября на заседании визовой рабочей группы Совета ЕС запланировано рассмотрение немецкой инициативы по унификации подходов к выдаче виз гражданам России. Также участники обсудят использование виз с территориальными ограничениями и визовых положений 21-го пакета санкций против России.
Ранее сообщалось, что РФ могла перейти одну из важнейших «красных линий» шпионской войны и начать заказывать убийства в США.
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