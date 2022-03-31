Шпионы Путина: Словакия высылает 35 российских дипломатов

МИД страны считает, что их деятельность была прикрытием для шпионажа.

В Словакии решили сократить количество сотрудников российского посольства в стране на 35 человек.

Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел Словакии, передает издание iDnes.

"Этот шаг является неизбежным ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерских отношений с Российской Федерацией", — говорится в сообщении.

Обычно такой формулировкой на дипломатическом языке выражают подозрение в проведении разведывательной информации и шпионаже.

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По имеющейся информации, нынешнее количество сотрудников российского посольства в Словакии составляет 70 человек.

За последние два года Братислава выслала в общей сложности девять российских дипломатов. Последняя депортация была осуществлена 14 марта, когда трое российских дипломатов были вынуждены покинуть Словакию. Одним из трех депортированных был Сергей Соломасов, военный атташе посольства России.

Напомним, троих работников российского посольства тогда заподозрили в шпионаже.

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