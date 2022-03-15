Шпионы Путина: Словакия высылает трех российских дипломатов

Сотрудникам посольства РФ дали 72 часа на сборы.

В понедельник, 14 марта, МИД Словакии объявил, что высылает трех российских дипломатов. Они должны покинуть страну в течение 72 часов.

Как сообщает словацкое издание Pravda, сотрудников российского посольства заподозрили в шпионаже.

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В сообщении внешнеполитического ведомства Словакии говорится, что решение о выдворении трех сотрудников посольства РФ было принято на основе оценки словацких спецслужб из-за деятельности, которая "нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях". Такая дипломатическая формулировка, как правило, означает подозрение в шпионаже или иной антигосударственной деятельности.

Начальник полиции Штефан Хамран и спецпрокурор Даниэль Липшич пообещали во вторник, 15 марта, рассказать больше о "раскрытой преступной деятельности по шпионажу и коррупции, связанной с Российской Федерацией".

Со ссылкой на собственные источники словацкие журналисты сообщают о задержании по этому делу нескольких словацких граждан, среди которых — полковник Министерства обороны Словакии, которых пытались подкупить российские дипломаты.

Предполагают, что "шпионов Путина" интересовала информация по поводу поставки оружия и боеприпасов в Украину,

"Если [россияне] узнают, каким образом и куда будет транспортироваться оружие, они смогут атаковать транспорт", — цитирует издание бывшего руководителя чешской военной разведки Андорра Шандора.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов. Им было приказано покинуть страну в течение 48 часов.

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