Шпионят за оружием для Украины: над секретной базой Бундесвера зафиксировали неизвестные дроны

Над подземной базой Бундесвера кружили неизвестные БпЛА / © ТСН

Реклама

Немецкие правоохранители и военные начали масштабное расследование из-за дерзкого появления неизвестных летательных аппаратов над стратегически важным объектом Бундесвера в городе Мехерних. По предварительным данным эти беспилотники могли осуществлять целенаправленную разведку инфраструктуры, которая непосредственно задействована в подготовке и поставке вооружения для украинской армии.

Об этом пишет Tagesschau.

Реклама

Вызывающие маневры над военным объектом

Первые тревожные сообщения поступили в ночь на пятницу, когда сотрудники частной охранной фирмы заметили необычную активность в небе над местными казармами. В общей сложности между 22:00 и 5:00 утра было зафиксировано по меньшей мере шесть пролетов неизвестных дронов, откровенно игнорировавших любые правила безопасности.

Реклама

На место инцидента немедленно прибыли наряды местной полиции и подразделения военной полиции Бундесвера, которые своими глазами увидели нарушителей. Согласно конфиденциальному полицейскому отчету, один из беспилотников вел себя крайне нагло и даже некоторое время кружил прямо над головами немецких стражей на высоте около 40 метров.

По оценкам военных экспертов, злоумышленники могли использовать профессиональные аппараты типа Fly-380 VTOL, способные нести более десяти килограммов полезной нагрузки. Эти мощные дроны разгоняются до 150 км/ч, имеют радиус действия до 400 км и обычно используются для сложной картографии или патрулирования труднодоступных регионов.

В чем стратегическая ценность базы в Мехернихе

Военный объект в Мехернихе является подлинным логистическим сердцем немецких вооруженных сил, ведь его главные мощности скрыты на глубине 130 метров под землей. На гигантской площади 30 тысяч квадратных метров хранятся важнейшие запасные части и сверхсекретное военное оборудование, защищенное от внешних угроз.

Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что именно здесь расположена уникальная для всей Европы так называемая «верф Patriot», где работают узкопрофильные специалисты. Они занимаются ремонтом, техническим обслуживанием и модернизацией зенитно-ракетных комплексов, играющих решающую роль в защите украинских городов от российского ракетного террора.

Реклама

Серия подозрительных инцидентов и российский след

Это событие стало продолжением целого ряда тревожных эпизодов на территории Германии, к которым по подозрениям спецслужб могут быть причастны российские государственные структуры или наемные агенты. Как сообщает Stern, накануне, в ночь на среду, в грузовой зоне аэропорта Лейпциг/Галле был обнаружен беспилотник со взрывчаткой вблизи украинских транспортных самолетов, который пришлось обезвреживать саперам.

Службы безопасности предполагают, что вражеские дроны регулярно используются для выявления слабых мест в защите критической инфраструктуры и подготовки к возможным актам саботажа. Полиция уже начала официальное расследование по подозрению в незаконной съемке военных объектов, к которому присоединились военная контрразведка и Совместный центр защиты от дронов в Берлине.

Проблема шпионажа за Бундесвером приобретает систематический характер, о чем свидетельствуют многочисленные инциденты над тренировочными лагерями украинских военных. Так, в апреле 2025 года у секретных антенн связи с подлодками в Эмдене заметили неизвестных мужчин, которые запускали дроны и после окрика часового скрылись на микроавтобусе, выкрикивая что-то на русском языке.

А в декабре 2025 года аналогичный переполох произошел над местом дислокации новой системы противовоздушной обороны Arrow 3 на границе Бранденбурга и Саксонии-Ангальт. Тогда немецким солдатам пришлось даже применить штурмовые винтовки со специальными оптическими прицелами, пытаясь сбить шпионские аппараты, однако ни один из них так и не удалось ликвидировать.

Реклама

Напомним, в Польше и Балтии раскрыли детальный план Кремля по провокациям против восточного фланга НАТО . Для ударов по объектам в Польше, Латвии, Литве и Эстонии Кремль намерен использовать перехваченные украинские дроны, чтобы обвинить в эскалации Киев.

Новости партнеров