Путин и Шрёдер.

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер все же согласился дать показания по делу о газопроводе Nord Stream 2, но только на своих условиях.

Как сообщает Bild, политик планирует выступить перед парламентской комиссией в октябре — по видеосвязи и без присутствия прессы.

По информации издания, адвокат Шредера Ганс-Петер Губер направил соответствующее письмо главе комиссии в земельном парламенте Мекленбурга — Передней Померании, депутату от ХДС Себастиану Элерсу. В документе указано, что Шредер готов отвечать на вопросы только из офиса в Ганновере, без присутствия журналистов. Если возникнут проблемы со здоровьем, допускается перерыв.

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Ранее Шредер дважды не явился на заседание комиссии, ссылаясь на "психоэмоциональное истощение" и неспособность путешествовать или давать показания. В то же время, как отмечает Spiegel, через несколько месяцев его видели на публичном мероприятии в хорошем настроении вместе с женой, что вызывало сомнения в правдивости официальной версии.

Комиссия расследует деятельность созданного в Германии Фонда защиты климата и окружающей среды», который, по подозрениям, мог использоваться для обхода санкций США против газопровода Nord Stream 2. Шредер, ранее возглавлявший совет директоров оператора проекта, является одним из ключевых свидетелей по этому делу.

Также ранее сообщалось, что Германия играет ключевую роль в финансировании Patriot для Украины.