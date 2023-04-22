Шри-Ланка из-за долгов может передать Китаю 100 тысяч уникальных макак: детали

Шри-Ланка собирается отправить в Китай более 100 тысяч уникальных макак из-за долгов. Правительство страны уже объявило о назначении комитета, который будет изучать вопросы отправки.

Об этом пишет The Telegraph.

Зоозащитники, в свою очередь, заявили, что в КНР всего 18 зоопарков, поэтому придется разместить по 5 тысяч животных в каждом из них. В этой связи они убеждены, что животные, скорее всего, попадут в рестораны или в лаборатории. Зоозащитники переживают, что продажа животных приведет к уничтожению популяции макак на Шри-Ланке. По последним данным, их в стране проживает от 200 тысяч до 3 млн особей.

В то же время, посольство Китая опровергло просьбу любого государственного департамента отправить обезьян. По словам парламентария Бандула Гунаварданы, массовый экспорт макак обсуждался не с правительством, а с китайской компанией.

В марте Шри-Ланка, где проживает 22 миллиона человек, договорилась о долгожданной финансовой помощи с Международным валютным фондом после того, как в 2022 году не выплатила по меньшей мере £32 миллиарда. Это был первый дефолт в истории страны.

Инфляция на Шри-Ланке превышает 50% – самый высокий показатель в Азии.

Среди стремительного роста цен на продукты питания благотворительные организации задокументировали, что половина домохозяйств Шри-Ланки уменьшает потребление пищи для своих детей, в то время как четверть взрослых не может регулярно питаться.

Валютные резервы Шри-Ланки составляют лишь около £400 миллионов, что меньше, чем ежемесячный счет за импорт топлива. Правительство задолжало Китаю около £5,7 млрд.

В прошлом месяце правительство Китая согласилось реструктуризировать этот кредит, дав Шри-Ланке больше времени для погашения.

Китай в 2014 году усилил свои законы по употреблению в пищу редких животных, в частности золотых обезьян.

Но других обезьян до сих пор подают во многих ресторанах страны и всей Юго-Восточной Азии, где они традиционно считаются деликатесом, а некоторые даже считают, что они имеют лечебные качества.

Напомним, граждане Шри-Ланки рассказали о нахождении в российском плену на Харьковщине.

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