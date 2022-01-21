"Шри-Ланка - наш": украинец за границей зарисовал провокационные надписи российских туристов (фото)

Россияне "присвоили" Шри-Ланку, отметив, что это "Красноярский край".
В Шри-Ланке между городами Мирисса и Велигама российские туристы установили провокационный билборд с надписью "Добро пожаловать в Краснодарский край" и разрисовали забор словами "Шри-Ланка - наш". Украинец зарисовал эти скандальные надписи.
Об этом в Facebook написал Евгений Зингерман.
Скандальную надпись и билборд в Шри-Ланке разместил российский уличный художник Сергей Овсейкин. Провокативные надписи зарисовал, исправив на слова "Шри-Ланка — удивительная" украинский турист. В сообщении к фото Евгений Зингерман отметил, что он "открыл ланкийский фронт борьбы с оккупантским рагулизмом".
"Тысяча рупий на краску и кисточка, час времени и результат на втором фото. Шри-Ланка свободна и удивительна, чтобы там кто не говорил. Пока писал, несколько россиян останавливались, думали, что я и есть автор билборда и надписи, рассказывали, как это классно", — написал Евгений Зингерман.
Также неизвестные зарисовали слова билборда о "Краснодарском крае".
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