Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепила полиция из-за вооруженного мужчины

Все входы в комплекс зданий ООН заблокированы.

В четверг, 2 декабря, вблизи штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке был замечен вооруженный мужчина. Полиция оцепила район и ведет переговоры с неизвестным, в руках которого видели оружие, похожее на карабин.

Об этом сообщает NDTV.

По словам очевидцев, мужчине около 60 лет, он одет в яркий красный джемпер и коричневую куртку и, якобы, намеревался совершить самоубийство возле здания ООН.

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Полиция Нью-Йорка опубликовала сообщение, в котором попросили жителей и гостей города избегать района 42-й улицы и 1-й авеню.

"В связи с полицейским расследованием избегайте района 42-й улицы и 1-й авеню. В окрестностях ожидаются машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive усложнено. При движении в этом районе используйте альтернативный маршрут", — просят в полиции.

Все входы в комплекс зданий ООН были заблокированы, сотрудники не выходят наружу.

На видео, опубликованном в соцсетях, видны офицеры полиции Нью-Йорка в тактическом снаряжении, ведущие переговоры.

BREAKING NOW. Человек в červenом ящике pacing в UN HQ в NYC с бриллиантом как police surround him. pic.twitter.com/2soHXSXntD — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 2, 2021

На месте происшествия также находятся несколько карет скорой помощи.

UN headquarters cordoned off as armed man seen outside: AFP News Agency pic.twitter.com/1PZmIwqqEw — Junaid Bhat Photographer (@Junaidbhatphoto) December 2, 2021

Напомним, ранее в средней школе американского штата Мичиган 15-летний подросток открыл огонь по одноклассникам. Трое погибли, еще семеро и учитель – в больнице.

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