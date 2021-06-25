Штамм "Дельта" атакует мир: с сегодняшнего дня в Израиле снова ввели обязательное ношение масок в помещениях

Штамм "Дельта" атакует мир: с сегодняшнего дня в Израиле снова ввели обязательное ношение масок в помещениях

Правило не касается детей до 7 лет.

В Израиле с 25 июня снова введено обязательное ношение масок в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"Учитывая увеличение уровня заболеваемости, Министерство здравоохранения сообщает, что с сегодняшнего дня обязанность ношения маски применяется везде, где это не открытая территория, за исключением постоянного места жительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правило не распространяется на детей до семи лет, лиц, занимающихся спортом, лиц, которым по инвалидности запрещено носить маску.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации. Также в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивной штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Новый штамм коронавирусной инфекции недавно зафиксировали и в Украине, в большей степени он поражает людей от 35 лет.

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