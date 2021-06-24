Штамм "Дельта" атакует Россию: в Москве и Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей

Штамм "Дельта" атакует Россию: в Москве и Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное количество смертей

Ситуация в стране ухудшается каждый день.

В Москве и Санкт-Петербурге второй день подряд фиксируют рекордное количество умерших от коронавируса людей. Так, 24 июня там сообщили о 92 и 99 смертях соответственно. За минувшие сутки, 23 июня, выявили 88 летальный случаев в столице РФ и 93 в Петербурге.

Об этом сообщают российские СМИ и оперативный штаб российской столицы.

Так, по словам мэра Москвы Собянина, столица РФ находится почти на пике заболеваемости.

Всего за последние сутки в России было выявлено 568 смертей и 20 182 новых случая COVID-19 — это максимальная цифра с января 2021 года.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 5 388 695 случаев коронавируса. За весь период умерло 131 463 человека, выздоровели 4 915 615.

Стоит отметить, что такая ситуация с коронавирусом в соседней России возникла из-за попадания и распространения в стране "индийского" штамма коронавируса "Дельта", который является самым агрессивным и самым заразным.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Дельта" уже распространился более чем в 90 странах. При этом все действующие вакцины эффективны против мутации. Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от самого агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают только обе дозы вакцины.

Может ли новая волна COVID-19 докатиться до Украины с РФ, когда это может произойти и защищают ли от "Дельты" вакцины, которыми прививают украинцев, читайте в нашем материале.

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