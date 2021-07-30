Штамм "Дельта" бушует уже в 132 странах мира, заболеваемость стремительно растет

В частности, в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80%, или на 50%.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что штамм коронавируса "Дельта" зафиксирован в 132 странах. Заболеваемость в большинстве регионов стремительно расти в течение последнего месяца.
Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.
Отмечается, что только за последние четыре недели штамм "Дельта" обнаружили на территориях 132 стран. В частности, в пяти из шести регионов ВОЗ заболеваемость увеличилась на 80%, или на 50%.
По словам генерального директора организации Тедроса Гебреисуса, в течение этого же периода на территории Африки смертность от коронавируса стремительно увеличилась на 80%.
Напомним:
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) распространили внутреннюю информацию, которая гласит, что штамм коронавируса "Дельта" способен вызвать тяжелое течение заболевания, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко, как ветрянка.
- По состоянию на 28 июля в Украине выявлено 17 случаев заражения "Дельта" -штамом коронавируса. Преимущественно эти случаи зафиксированы в Киеве, Закарпатской и Львовской областях.
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