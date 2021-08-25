Штамм "Дельта" стал доминирующим, эффективность вакцин снизилась до 66% — исследование

Штамм "Дельта" стал доминирующим, эффективность вакцин снизилась до 66% — исследование

В частности, речь идет о РНК-вакцинах против COVID-19 — препаратах производства Pfizer и Moderna.

Вследствие распространения COVID-штамма "Дельта" эффективность вакцин против коронавирусной болезни снизилась до 66%.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC), после того, как штамм "Дельта" начал доминировать, эффективность вакцин упала с 91% до 66%, пишет Medical Xpress.

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В исследовании CDC приняло участие более 4 тысяч медиков и работников служб экстренного реагирования в 6 штатах США.

Среди 4217 участников 3483 (83%) были вакцинированы против COVID-19:

2278 (65%) получили прививки препаратом Pfizer-BioNTech;

1138 (33%) — Moderna;

67 (2%) — Janssen (Johnson & Johnson).

Еженедельно или в случае появления симптомов, подобных коронавирусной болезни, участники проходили тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Учитывая частоту заболеваний среди вакцинированных и невакцинированных людей, а также количество времени, в течение которого они отслеживались, эффективность вакцины в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года оценивалась в 91%.

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Но в течение нескольких недель накануне 14 августа, когда штамм "Дельта" стал доминирующим, эффективность упала до 66%.

В то же время исследователи отмечают, что эффективность вакцины также может снижаться вследствие времени, прошедшего с момента прививки.

А результаты базируются на относительно коротком периоде исследования с небольшим количеством заболеваний.

По словам исследователей, хотя эти промежуточные результаты предполагают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, устойчивое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19.

Напомним:

В мире по состоянию на утро 25 августа из зафиксировали 214 007 833 случая COVID-19, в частности 4 465 549 летальных, выздоровели 191 506 337 человек.

в частности 4 465 549 летальных, выздоровели 191 506 337 человек. Количество сделанных в мире прививок от коронавируса (COVID-19) за первые восемь месяцев после начала вакцинации превысила отметку 5 миллиардов.

(COVID-19) за первые восемь месяцев после начала вакцинации Израиль — первая страна в мире, которая ввела прививки третьей дозой COVID-вакцины для большой части населения.

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