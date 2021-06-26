Штамм коронавируса "Дельта" наступает: Сидней впервые с начала пандемии закрыли на локдаун

Штамм коронавируса "Дельта" наступает: Сидней впервые с начала пандемии закрыли на локдаун

Оставлять дома жители могут только по уважительной причине.

Австралийский город Сидней впервые с начала пандемии коронавируса закрыли на логдаун. Причина — рост заболеваемости COVID-19 и распространение еще более опасного штамма — "Дельты".

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Об этом сообщает euronews.com.

С 26 июня оставлять дома жители могут только по уважительной причине — для покупки продуктов, лекарств, визита к врачу, занятия спортом.

Все работники должны по возможности перейти на удаленный режим работы. Австралийцы, которые посетили Сидней, обязаны самоизолироваться на 14 дней.

"Мы должны приготовиться к большему количеству случаев. Мы констатируем, что очень быстро идет заражение внутри домохозяйств. Вирус передается как минимум вдвое быстрее, чем в случае предыдущих вариантов COVID-19. Нужно быть готовыми к наплыву инфицированных в ближайшие дни. Поэтому так важно принять меры прямо сейчас", — заявил премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус в пятницу, 25 июня, выразил обеспокоенность новым штаммом COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые выявленным в Индии. По его словам, "Дельта" быстро распространяется среди невакцинированного населения.

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