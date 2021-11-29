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Штамм "Омикрон": глава ЮАР призвал отменить ограничения на авиасообщение с государствами Южной Африки

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Штамм "Омикрон": глава ЮАР призвал отменить ограничения на авиасообщение с государствами Южной Африки

Associated Press

Новые ограничения просто нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса призывал отменить ограничения на поездки, которые были введены некоторыми государствами для борьбы с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом пишет "Интерфакс". 

"Мы призываем все те страны, которые ввели запрет на поездки в нашу страну и наши братские страны юга Африки, немедленно и срочно отменить свои решения", - заявил Рамафоса.

Он считает, что эти ограничения являются неоправданными и несправедливо дискриминируют "нашу страну и наши южноафриканские братские страны".

Рамафоса заявил, что новые ограничения просто нанесут еще больший ущерб экономике пострадавших стран и подорвут их способность реагировать на пандемию и восстанавливаться после нее. 

По его словам, ограничения не подкреплены с научной точки зрения и не смогут эффективно предотвратить распространение нового штамма.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

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