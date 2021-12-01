Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах, ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти

Штамм "Омикрон" обнаружили уже в 23 странах, ВОЗ прогнозирует, что это количество будет расти

В ВОЗ считают, что полный запрет на международные поездки не будет предотвращать распространение "Омикрон"-штамма коронавируса.

По меньшей мере, 23 страны сообщили о наличии у них штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил в среду во время брифинга глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус, передает пресс-служба ВОЗ.

"Появление варианта "Омикрон", разумеется, привлекло внимание всего мира. По крайней мере, 23 страны в пяти из шести регионов ВОЗ сообщили о случаях "Омикрон", и мы ожидаем, что это количество будет расти", — сказал Гебреесус.

Согласно информации телеканала CNN, новый штамм зафиксировали в таких странах: Австралии – 7 случаев, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции (Реюньон), Саудовской Аравии – по одному случаю, Ботсване – 19, Бразилии – 2, Канаде – 6, Дании – 4, Германии — 9, Гонконге — 4, Израиле — 4, Италии — 9, Японии — 2, Нидерландах — 16, Нигерии — 3, Норвегии — 2, Португалии — 13, Южной Африке — 7, Испании — 2, Швеции — 3., Великобритании – 22.

Также в ВОЗ считают, что полный запрет на международные поездки не будет предотвращать распространение "Омикрон"-штамма коронавируса.

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Напомним:

ЕС собирается рекомендовать странам-членам ежедневно пересматривать правила въезда после стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

По прогнозам Минздрава, "Омикрон" добереться до Украине уже через несколько недель | Новости мира

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