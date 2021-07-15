Штаммов станет еще больше: ВОЗ предупредила человечество о новых опасных мутациях коронавируса

Штаммов станет еще больше: ВОЗ предупредила человечество о новых опасных мутациях коронавируса

Новые штаммы могут оказаться еще сложнее для контроля

Миру грозит распространение новых и более опасных штаммов коронавируса. К тому же, они могут оказаться еще более сложными для контроля.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил на брифинге 15 июля.

Так, по его словам, нынешняя ситуация с COVID-19 в мире свидетельствует о том, что пандемия не закончилась. И даже на планете могут возникнуть ранее неизвестные опасные штаммы.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям через COVID-19 выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют такой, что завершается, тогда как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления глобального распространения новых и, возможно, опасных штаммов вируса", — заявил Гебреисус.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса.

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