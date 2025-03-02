Штаты не дадут Украине денег, пока Зеленский не приедет с миром — министр торговли США

Требования Зеленского о гарантиях безопасности американский министр назвал "глупыми".
В Соединенных Штатах заявили, что Киев не получит денег, пока президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Вашингтон с миром.
Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник в эфире Fox News.
Лутник резко заявил, что США не собираются предоставлять гарантии безопасности пока Украина в состоянии войны с Россией. Требования Зеленского о гарантиях безопасности он назвал "глупыми".
"Президент Трамп терпел это некоторое время, знаете, он пришел, чтобы заключить мир. Наш президент здесь, чтобы заключить мир. Как он сказал – остановить смерть. А Зеленский пришел не ради мира. Он пришел, чтобы заключить какой-то вымышленный договор, который существовал только в его голове. Дональд Трамп заявил: "Я больше не могу терпеть эту чушь". И однозначно дал понять, что он является миротворцем", – заявил Лутник.
По его словам, Соединенные Штаты не предоставят Украине финансирование, пока Зеленский не посетит Вашингтон с предложением мира.
Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь заявил, что предложенное соглашение с Украиной о полезных ископаемых пока не рассматривается.
"Я не знаю, о чем думал президент Зеленский — в понедельник у нас был президент Франции Эммануэль Макрон, отличная встреча; в четверг у нас был премьер-министр Кир Стармер, фантастическая встреча. Все, что должен был сделать президент Зеленский, — это прийти и подписать это экономическое соглашение", — говорит Бессент.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио обвинил Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров.
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