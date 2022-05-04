Штайнмайер готов лично говорить с Зеленским и помогать Украине

Штайнмайер готов лично говорить с Зеленским и помогать Украине

Штайнмайер заявил, что готов лично поговорить с Зеленским, "если это возможно".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что готов лично поговорить с главой Украины Владимиром Зеленским. Он также пообещал дальнейшую помощь Германии в Украине.

Об этом шла речь 4 мая в Бухаресте после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает немецкое издание Redaktions Netzwerk Deutschland.

"Мы, немцы, всем сердцем поддерживаем Украину", – заявил Штайнмайер.

Он также отметил, что хотел бы лично выразить свою поддержку и обменяться мнениями с Зеленским, "если это возможно".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока украинскую столицу не посетит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

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