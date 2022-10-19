Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев — Bild

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный на четверг, 20 октября, визит в Киев.

Об этом сообщает Bild.

В ведомстве федерального президента аргументировали отказ "соображениями безопасности", связанными с повторяющимися обстрелами Россией гражданской инфраструктуры в украинских городах.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", – заявил в комментарии изданию представитель украинского правительства.

Отмечается, что о визите в украинскую столицу стороны договаривались неделями.

Обстрелы Украины ракетами и дронами 19 октября

Россия в среду, 19 октября, обстреливала Украину ракетами. В 12:13 в Украине началась масштабная воздушная тревога. Сообщалось об угрозе ракетных ударов по всей территории, кроме аннексированной АР Крым.

В ОК "Север" сообщили, что над Черниговщиной удалось сбить две российские ракеты. Также в Чернигове взорвался российский дрон-камикадзе.

Раздались взрывы также в Ивано-Франковской и Винницкой областях. По состоянию на 16:25 в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Ранее в ВСУ сообщали, что тревоги могут продолжаться дольше из-за иранских беспилотников.