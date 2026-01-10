Шторм «Горетти» накрыл пол Европы: многие погибшие, блекауты и транспортный коллапс

Погода в Европе. / © Associated Press

Шторм "Горетти" принес в страны Западной и Северной Европы шквалы, сильные дожди, снегопады и гололедицу. В течение недели погибли по меньшей мере десять человек. Последние случаи гибели – это пять человек, зафиксированные в Турции.

Об этом сообщают DW и Euronews.

Ненастье накрыло северные регионы Германии, куда принесла метели, а в центральных регионах и на юго-востоке были сильные снегопады. Метеослужба предупредила о ветре ураганной силы и снегопады до 15 см.

Deutsche Bahn ввела ограничения в далеком междугородном сообщении и региональных линиях на севере страны. Кроме того, было отменено множество поездов. В аэропорту Гамбурга рейсы были отменены или отложены.

Из-за предупреждения о снегопадах были отменены очные занятия в школах Гамбурга, Нижней Саксонии, Бремена и большей части земли Шлезвиг-Гольштейн.

Во Франции из-за сильного ветра, порывы которого достигали 216 км/ч, обесточено около 380 тыс. домов. Большинство – в северной Нормандии. На фоне урагана префектура Манша призвала граждан оставаться дома и не выезжать на авто. В регионе также ограничено железнодорожное сообщение, а школы временно закрыли.

В Великобритании национальная метеорологическая служба объявила красный уровень опасности на юго-западе. Met Office предупреждала об угрозах из-за порывов сильного ветра и обильных снегопадов. Более 57 тыс. потребителей остались без электричества в Англии и Уэльсе, нарушена работа железных дорог и аэропортов. В Шотландии выпало более полуметра снега, закрыли сотни школ.

В Молдове закрыли около 600 школ. В Румынии без электричества осталось около тысячи домов. В странах Балкан после наводнений вода начала сходить, однако предупреждения о снеге и гололеде сохраняются. В Сербии некоторые районы остаются без света несколько дней.

В Венгрии впервые с 2017-го озеро Балатон замерзло сплошным слоем льда. Случилось это после нескольких дней сильных морозов. Прогнозы указывают, что последующие морозные ночи могут усилить ледяной покров водоема.

Озеро Балатон в Венгрии полностью замерзло впервые за 9 лет. Фото: Csodálatos Balaton

Как сообщалось, на днях Европу парализовала страшная метель. В ряде регионов Франции отменили многие железнодорожные рейсы из-за сильного снегопада. В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили сотни рейсов.

Кроме обильных осадков в странах существенно похолодало. Так, на юго-востоке Англии зафиксировали -12,5°C, в восточных регионах Франции и Баварских Альп морозы достигли -22°C.

