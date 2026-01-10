- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 2 мин
Шторм «Горетти» накрыл пол Европы: многие погибшие, блекауты и транспортный коллапс
Европу накрыл погодный апокалипсис с сильным снегом и шквалами.
Шторм "Горетти" принес в страны Западной и Северной Европы шквалы, сильные дожди, снегопады и гололедицу. В течение недели погибли по меньшей мере десять человек. Последние случаи гибели – это пять человек, зафиксированные в Турции.
Об этом сообщают DW и Euronews.
Ненастье накрыло северные регионы Германии, куда принесла метели, а в центральных регионах и на юго-востоке были сильные снегопады. Метеослужба предупредила о ветре ураганной силы и снегопады до 15 см.
Deutsche Bahn ввела ограничения в далеком междугородном сообщении и региональных линиях на севере страны. Кроме того, было отменено множество поездов. В аэропорту Гамбурга рейсы были отменены или отложены.
Из-за предупреждения о снегопадах были отменены очные занятия в школах Гамбурга, Нижней Саксонии, Бремена и большей части земли Шлезвиг-Гольштейн.
Во Франции из-за сильного ветра, порывы которого достигали 216 км/ч, обесточено около 380 тыс. домов. Большинство – в северной Нормандии. На фоне урагана префектура Манша призвала граждан оставаться дома и не выезжать на авто. В регионе также ограничено железнодорожное сообщение, а школы временно закрыли.
В Великобритании национальная метеорологическая служба объявила красный уровень опасности на юго-западе. Met Office предупреждала об угрозах из-за порывов сильного ветра и обильных снегопадов. Более 57 тыс. потребителей остались без электричества в Англии и Уэльсе, нарушена работа железных дорог и аэропортов. В Шотландии выпало более полуметра снега, закрыли сотни школ.
В Молдове закрыли около 600 школ. В Румынии без электричества осталось около тысячи домов. В странах Балкан после наводнений вода начала сходить, однако предупреждения о снеге и гололеде сохраняются. В Сербии некоторые районы остаются без света несколько дней.
В Венгрии впервые с 2017-го озеро Балатон замерзло сплошным слоем льда. Случилось это после нескольких дней сильных морозов. Прогнозы указывают, что последующие морозные ночи могут усилить ледяной покров водоема.
Как сообщалось, на днях Европу парализовала страшная метель. В ряде регионов Франции отменили многие железнодорожные рейсы из-за сильного снегопада. В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили сотни рейсов.
Кроме обильных осадков в странах существенно похолодало. Так, на юго-востоке Англии зафиксировали -12,5°C, в восточных регионах Франции и Баварских Альп морозы достигли -22°C.