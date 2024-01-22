Шторм "Иша" накрыл Европу: отменены рейсы и отключена электроэнергия

Ураган вызвал перебои в электроснабжении, спровоцировал остановку транспорта и значительные разрушения.
В Северной Европе бушуют ураганные ветры из-за шторма "Иша", который вызвал перебои с авиаперелетами и массовые отключения света.
Об этом пишет Bloomberg.
В Ирландии ночью более 170 тысяч домов, ферм и предприятий остались без света. Некоторые энергетики говорят, что не смогут восстановить электроэнергию до вторника, потому что ремонтировать сейчас опасно.
Самолеты, следовавшие в города Ирландии и Британии, были вынуждены менять маршруты, а пассажирам пришлось делать многочасовые пересадки. Некоторые до сих пор не могут добраться до пункта назначения.
Национальная метеорологическая служба Ирландии Met Eireann в воскресенье объявила оранжевое погодное предупреждение для большей части страны, включая Дублин, что означает, что ветер может оказать существенное влияние на людей, имущество и деятельность в определенной местности.
Части запада и северо-запада были подвергнуты более серьезному красному предупреждению.
В Амстердаме отменили около 130 рейсов, поскольку порывы ветра составляют более 100 километров в час. Отключение электроэнергии в Амстердаме почувствовали около 68 тысяч клиентов, остановилось большинство трамваев.
В Лондоне пассажиры столкнулись с большими перебоями в работе транспорта. В результате действия шторма были повреждены железнодорожные пути и инфраструктура. Ограничения в управлении воздушным движением привели к отмене и перенаправлению рейсов, что повлияло на планы многих людей.
Напомним, Восток Великобритании сильно пострадал от шторма "Бабет". Огромное количество осадков обернулось масштабным наводнением, в результате которого погибли несколько человек.
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