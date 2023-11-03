Шторм "Киаран" мощно ударил по Европе: погиб ребенок из Украины, все подробности (фото, видео)

В Италии уже объявили чрезвычайное положение.

Шторм "Киаран", бушующий на северо-западе Европы, достался Британии, Франции, Испании и Нидерландам, нанеся странам разрушительные последствия.

Об этом пишут BBC и Bloomberg.

Циклон, сформировавшийся у берегов Северной Америки, уже пересек Атлантический океан. "Киаран" был вызван мощным налетевшим из Атлантики струйным потоком.

Последствия для Британии

Из-за мощных наводнений, вызванных штормом, многим британским учебным заведениям пришлось закрыться на время непогоды, а в приморском городе Тенби в Вельсе эвакуируют жителей из-за потенциальной угрозы жизни. Bloomberg сообщает, что 9 тысяч домов остались без света.

Буря также разрушила дома на острове Джерси. Местные пожарно-спасательные службы призвали людей не выходить из дома, а школы закрыли.

Ураган вызвал мощный ветер / Фото: Associated Press

Последствия для Франции

В трех районах Франции возле Ла-Манша уже объявили самый высокий уровень опасности. Там шквалы ветра достигают 170 км/ч – около 47 м/с. Французские власти призывают местных жителей оставаться дома. В результате шторма во Франции остались без света более 1,2 млн человек.

Tree surgeons при труде chopping falled strom в Burnthouse Lane, Exeter #Ciaran pic.twitter.com/AWuLektyaX — Miles Davis (@milesodavis) November 2, 2023

Железнодорожный оператор SNCF отменил работу на большей части северо-западной Франции и некоторых пригородных линиях в Париж. Eurostar предупреждает о задержках и некоторых отменах поездов из Лондона в Париж и Брюссель.

Последствия для Нидерландов

В крупнейшем нидерландском аэропорту "Схипгол" из-за приближающегося шторма отменили сотни входящих и исходящих рейсов. Прогнозируются порывы ветра до 110 км/ч.

Ситуация в Италии

Сегодня власти Италии сообщили, что три человека погибли в Тоскане из-за рекордных дождей. Там уже объявили чрезвычайное положение.

Губернатор Тосканы Эудженио Джани сказал, что среди трех погибших есть 85-летний мужчина, которого нашли в собственном доме.

"То, что произошло сегодня вечером в Тоскане, называется изменение климата", — сказал Джани.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла заявил, что "ситуация в городе критическая".

Что известно о жертвах непогоды

10 человек по всей Западной Европе стали жертвами шторма "Киаран". Среди погибших – мальчик из Украины. 5-летнего ребенка убило веткой дерева.

Об этом сообщает местное издание VRT. Отмечается, что малыша пытались спасти, но тщетно.

Второй жертвой стихии в Генте стала 64-летняя женщина. Вместе со своим мужем и дочерью она гуляла в парке, когда началась непогода. На семью также попадали деревья. Женщина погибла на месте, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми ушибами. Мужчина не пострадал.

Непогода наделала беды / Фото: Associated Press

Трагедии произошли также в Испании. В Мадриде погибла женщина — опять же из-за падения дерева. Аналогичная ситуация произошла на юге Нидерландов.

Напомним, мощный пятибалльный ураган "Отис", налетевший 25 октября на юг Мексики, разрушил почти все здания в курортном городе Акапулько.

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