Шторм повредил истребители F-16 на авиабазе — детали (фото)

Фото иллюстративное / © AFP

Военно-воздушные силы Португалии сообщили о значительных материальных повреждениях на авиабазе №5 в Монте-Реале после прохождения шторма Kristin, накрывшего 28 января регион Лейрия. По официальным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщает aerotime.

Появившиеся в сети фотографии свидетельствуют о разрушении ангаров на территории базы: часть облицовки и конструкций обрушилась внутрь помещений. На некоторых кадрах видны по меньшей мере два истребителя F-16, которые могли испытать повреждения из-за падения обломков.

Фото @Drecas_2000/Х

В ВВС Португалии пока не уточняют, сколько именно самолетов пострадало и каков масштаб повреждений. Также не сообщается, речь идет о находившихся в эксплуатации боевых машинах или о самолетах, которые проходили техническое обслуживание.

Фото @Drecas_2000/Х

В заявлении, обнародованном вечером 28 января, португальские военные отметили, что немедленно приступили к работе по восстановлению нормальной деятельности базы, уделяя первоочередное внимание безопасности военного и гражданского персонала. При этом отмечается, что несмотря на последствия стихии, миссия по противовоздушной обороне страны остается выполняемой.

Авиабаза Монте-Реал является главной истребительной базой Португалии и местом дислокации эскадрилий F-16. В целом ВВС страны имеют на вооружении 21 такой самолет.

Местные СМИ сообщают, что при штормах в центральных и западных регионах Португалии фиксировались рекордные порывы ветра. В частности, на авиабазе Монте-Реал скорость ветра могла достигать 178 км/ч.

Службы гражданской защиты зафиксировали тысячи инцидентов по всей стране, включая падение деревьев и разрушение зданий. По предварительным данным, по меньшей мере пять человек погибли в результате шторма, еще несколько случаев смерти проверяются на возможную связь со стихией.

Более 855 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения, энергетические компании продолжают работу по восстановлению сетей.

