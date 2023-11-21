Штраф 100 долларов: во многих странах Азии запретили есть экзотический фрукт (фото)

Дело в том, что плоды дуриана обладают ужасающе неприятным запахом, который практически невозможно выветрить из помещения.

Во многих странах Азии запретили есть экзотический фрукт. За поедание фрукта дориан можно получить штраф. Причина – неприятный запах.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, пользователь с ником r/mildlyinteresting опубликовал на платформе Reddit объявление из отеля во Вьетнаме, в котором он остановился во время отпуска, с предупреждением о том, что за поедание в номерах фрукта дуриан гости будут оштрафованы на 100 долларов США.

Во Вьетинаме штраф за поедание дуриана — 100 долларов США

Турист воспринял это объявление как шутку или нелепое требование, но другие пользователи объяснили, что это вполне обычное явление не только во Вьетнаме, но и во многих других странах Азии. Дело в том, что плоды дуриана обладают ужасно неприятным запахом, который практически невозможно выветрить из помещения – он буквально въедается во все вокруг. Поэтому во многих общественных местах действуют строгие правила его употребления, причем как в помещениях, так и на некоторых открытых локациях.

"Это распространенный во всем регионе запрет дуриана, поскольку запах сохраняется в течение длительного времени. Некоторые также запрещают мангостин, потому что если он попадает на ковры и ткани, его практически невозможно удалить", – рассказал пользователь pkgumac.

"Я живу в Малайзии, где дуриан – бог среди фруктов. Запах прилипает ко всему и не исчезает, что бы вы ни делали. Я запретил возить дуриан в своем автомобиле – его даже в багажнике перевозить нельзя", — написал пользователь sixfivezerofive.

Напомним, пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, срочно вернулся в аэропорт, из которого вылетел, поскольку сработали уловившие сильную вонь датчики. Как оказалось виновником этого ужасного запаха, были тропические фрукты дуриан в грузовом отсеке самолета.

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