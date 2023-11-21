Штраф 100 долларов: во многих странах Азии запретили есть экзотический фрукт (фото)

Дело в том, что плоды дуриана обладают ужасающе неприятным запахом, который практически невозможно выветрить из помещения.
Во многих странах Азии запретили есть экзотический фрукт. За поедание фрукта дориан можно получить штраф. Причина – неприятный запах.
Об этом сообщает УНИАН.
Так, пользователь с ником r/mildlyinteresting опубликовал на платформе Reddit объявление из отеля во Вьетнаме, в котором он остановился во время отпуска, с предупреждением о том, что за поедание в номерах фрукта дуриан гости будут оштрафованы на 100 долларов США.
Турист воспринял это объявление как шутку или нелепое требование, но другие пользователи объяснили, что это вполне обычное явление не только во Вьетнаме, но и во многих других странах Азии. Дело в том, что плоды дуриана обладают ужасно неприятным запахом, который практически невозможно выветрить из помещения – он буквально въедается во все вокруг. Поэтому во многих общественных местах действуют строгие правила его употребления, причем как в помещениях, так и на некоторых открытых локациях.
- "Это распространенный во всем регионе запрет дуриана, поскольку запах сохраняется в течение длительного времени. Некоторые также запрещают мангостин, потому что если он попадает на ковры и ткани, его практически невозможно удалить", – рассказал пользователь pkgumac.
- "Я живу в Малайзии, где дуриан – бог среди фруктов. Запах прилипает ко всему и не исчезает, что бы вы ни делали. Я запретил возить дуриан в своем автомобиле – его даже в багажнике перевозить нельзя", — написал пользователь sixfivezerofive.
Напомним, пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, срочно вернулся в аэропорт, из которого вылетел, поскольку сработали уловившие сильную вонь датчики. Как оказалось виновником этого ужасного запаха, были тропические фрукты дуриан в грузовом отсеке самолета.
Читайте также: