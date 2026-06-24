"Штраф или выселение": беженка рассказала о жестких правилах в Германии (видео)

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В Германии действуют строгие и непривычные для украинцев правила пользования дачными участками. В частности, в немецких садовых товариществах официально запрещено постоянно проживать и длительно ночевать.

Об этих особенностях европейского дачного отдыха рассказала украинская беженка Людмила Русина, которая в настоящее время проживает в Германии.

По её словам, частные сады в стране пользуются огромной популярностью, однако существенно отличаются от украинских аналогов.

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«Дачи в Германии очень популярны, они называются Kleingarten (маленький сад) и существенно отличаются от наших. Сам домик не должен превышать 24 квадратных метра, и по закону его нельзя обустраивать так, чтобы он был пригодным для постоянного проживания. Конечно, за одну-две ночи вопросов не будет, а вот если больше — то штраф или даже выселение», — поделилась Людмила.

Она добавила, что большинство таких участков расположены в пределах сел и городов, но на небольших и неудобных клочках земли вдоль железнодорожных путей или автомобильных дорог. При этом уровень комфорта на немецких дачах зачастую минимален.

«На многих дачах нет канализации, а установка стационарного туалета может быть вообще запрещена. Также часто не разрешаются высокие заборы, а в большинстве садовых товариществ даже нет дорог для автомобилей, поэтому машину оставляют на стоянках у входа», — рассказывает украинка.

Помимо бытовых ограничений, немецкое законодательство строго регулирует уровень шума и использование участка по прямому назначению. Садовые кооперативы предназначены исключительно для спокойного отдыха и выращивания растений.

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«Дачи здесь, прежде всего, предназначены для садоводства и отдыха. Поэтому здесь действуют строгие правила тишины: и в воскресенье, и в праздничные дни, а также с 13:00 до 15:00 и ночью проводить шумные работы и даже косить траву запрещено. И главное, что строить на таких дачах что-то серьёзное не имеет никакого смысла, ведь земля не собственная, а арендованная. Получить её можно всего за один евро», — рассказала украинка.

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Для многих украинцев Германия — это символ порядка, но реальность часто преподносит сюрпризы: от повсеместного использования наличных и бумажных писем до плохой связи и закрытых по воскресеньям магазинов. Беженка Татьяна призналась, что её «украинский мозг» до сих пор не может привыкнуть к местному сервису, где ждать месяц, чтобы получить услугу, — вполне нормально.

В то же время для граждан Украины, переехавших в Польшу, настоящим открытием становится местный продовольственный рынок с его нестандартными вариантами сельди в сметане или горчице и готовыми полуфабрикатами для борща, которые больше напоминают красную воду.

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