"Штраф в 10 тысяч евро": украинка поразила тем, как можно лишиться денег из-за собаки в Германии

Собаки / иллюстративное фото / © pexels.com

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Украинская беженка Людмила Русина, проживающая в Германии, поделилась опытом оформления документов и особенностями содержания домашних животных в этой стране, где бюрократические требования зачастую кажутся чрезвычайно строгими.

Об этом она рассказала в своём видео на платформе TikTok.

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По её словам, содержать четвероногого здесь оказалось сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Как отметила украинка, в Германии «даже собаку не заведешь просто так, ведь правил и законов здесь больше, чем для людей». Она подчеркнула, что одной только покупки клетки или аксессуаров будет недостаточно, ведь владельцев ждет ряд обязательных и дорогостоящих процедур.

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В первую очередь собаку необходимо незамедлительно зарегистрировать в муниципалитете, поскольку за несвоевременную регистрацию предусмотрен огромный штраф.

«Не зарегистрировали вовремя — штраф до десяти тысяч евро», — предупреждает она.

Следующим требованием является установка чипа стоимостью примерно 50 евро, за отсутствие которого в большинстве немецких земель также предусмотрен аналогичный штраф в размере десяти тысяч евро.

Отдельной статьёй расходов является ежегодный налог на животных, размер которого зависит от региона проживания и породы. Например, содержание маленького мальтипа обходится хозяевам в 120 евро в год, причём за вторую собаку в семье придётся платить ещё больше.

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Кроме того, в семи федеральных землях действует требование о оформлении страхования гражданской ответственности. Как отмечает Людмила, «оно является обязательным даже для таких игрушечных собак, как Тибо, и стоит примерно 50 евро в год». Она добавляет, что относится к этому положительно, ведь полис поможет покрыть убытки, если питомец случайно причинит кому-то вред.

Немало хлопот доставляют и поездки за границу. Если животное планирует путешествие за пределы страны, ему обязательно понадобится специальный европейский паспорт. Сам документ стоит недорого — в пределах 30–50 евро, однако «весь пакет прививок обойдется владельцу в 300–400 евро».

Украинцы за рубежом — последние новости

В швейцарском кантоне Граубюнден готовятся изменения в правилах выплаты социальной помощи украинским беженцам, длительно проживающим в стране. По истечении пяти лет с статусом S украинцы могут получить вид на жительство категории B, но власти кантона предлагают и в дальнейшем выплачивать им помощь по сниженным ставкам, как это уже сделали в Цюрихе.

В Германии с 1 ноября ужесточили условия сдачи языкового экзамена DTZ, который является заключительным этапом интеграционных курсов для украинских беженцев. Теперь даже одна ненадлежащим образом выполненная часть означает общий провал экзамена, что связано с учащением случаев мошенничества и покупки ответов в интернете.

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