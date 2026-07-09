Штраф в 1500 евро там, где меньше всего ожидаешь: беженка из Украины рассказала, как не "налететь" на штраф в Германии

В Германии можно получить штраф там, где меньше всего этого ожидаешь / © pixabay.com

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В Германии действует ряд строгих правил, о которых знают далеко не все иностранцы и даже местные жители. За нарушение этих норм можно получить немалые штрафы.

Об необычных немецких правилах рассказала украинка под ником borschch.barbie в своём видео на платформе TikTok.

Штраф за пустой бак на автомагистрали

Первое, что откровенно удивляет многих водителей, — штраф за отсутствие топлива во время движения по скоростной трассе.

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«Об этих штрафах в Германии знают далеко не все. Первое, что меня действительно удивило — если на автобане у вас вдруг закончится бензин, за это могут оштрафовать», — делится блогерша.

В Германии считают, что водитель обязан заранее просчитать маршрут и проверить уровень топлива в автомобиле.

Вождение велосипеда в нетрезвом состоянии

Многие люди считают двухколесный транспорт безопасной альтернативой автомобилю после употребления алкогольных напитков. Однако немецкое законодательство очень строго относится к велосипедистам.

«Многие думают, что после бокала пива можно спокойно садиться за руль, но если уровень алкоголя достигнет 1,6 промилле — это уже уголовное правонарушение», — предупреждает девушка.

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Штрафы за пиратский контент

Любителям бесплатного кино или музыки в Германии придётся забыть о пиратских сайтах. Загрузка файлов через Torrent отслеживается регулирующими органами и правообладателями.

«В Германии также запрещено скачивать фильмы, сериалы, музыку и даже книги через торренты или пиратские сайты. За незаконную загрузку можно получить штраф до 1500 евро», — говорит украинка.

Сроки регистрации места жительства

Еще один важный нюанс — бюрократический. После переезда в новое жилье у вас есть всего две недели на то, чтобы официально оформить документы по новому адресу.

«После заселения в квартиру у вас есть 14 дней, чтобы зарегистрировать место жительства. Если не сделать это вовремя, можно получить штраф, а также без регистрации невозможно открыть банковский счет», — подчеркнула автор видео.

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Украинцы за рубежом — последние новости

В Германии украинские беженцы сталкиваются сжесткими требованиями в отношении регистрации, налогов и страхования собак, которые существенно различаются в зависимости от федеральной земли. Из-за ограничений в отношении крупных и бойцовых пород некоторым владельцам приходится возвращать животных домой, несмотря на готовность выполнить все формальности.

В Нидерландах для украинцев, имеющих статус временной защиты, персональный номер BSN является обязательным условием для трудоустройства, получения медицинской помощи, банковских услуг и государственных выплат. Получить его можно в муниципалитете по месту жительства или в специальных регистрационных пунктах, имея при себе паспорт и подтверждение адреса.

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