"Штрафуют даже детей": беженка из Украины рассказала, как не "влететь" на деньги в Германии

Школа / иллюстративное фото / © Pexels

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В Германии действует строгое законодательство об обязательном посещении школ, а за прогулы уроков наказание грозит не только родителям, но и самим ученикам.

О правилах и значительных суммах штрафов рассказала украинская беженка Людмила Русина, которая в настоящее время проживает в этой стране.

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Украинка отмечает, что немецкий закон обязывает детей в возрасте от 6 до 16 лет регулярно посещать учебные заведения, а пропустить занятия без уважительной причины не удастся даже на один час.

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«И здесь не получится, как мы привыкли, просто так договориться с директором и „ускользнуть“ в отпуск на несколько дней раньше начала каникул, потому что билеты дешевые. В Германии за такое привлекают к ответственности, и даже больничный не спасёт, если выяснится, что ребёнок не болел», — делится опытом Людмила.

По её словам, местная полиция может провести проверку семей с детьми непосредственно в аэропорту во время учебного процесса. Если выяснится, что школьник пропускает занятия ради отдыха, избежать наказания не удастся.

Размер штрафов значительно варьируется в зависимости от федеральной земли. В Тюрингии за систематические прогулы придется заплатить до полутора тысяч евро, тогда как в Берлине штраф может достигать двух с половиной тысяч евро.

Особое внимание украинка уделяет подросткам, поскольку с 14 лет в Германии наступает частичная административная ответственность. За постоянное уклонение от учебы наказание может коснуться непосредственно несовершеннолетнего.

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«С четырнадцати лет в Германии при частых прогулах школы последствия могут быть ещё более серьёзными. В зависимости от федеральной земли штрафуют не только родителей, но и самого прогульщика. Или ему даже грозят общественные работы», — отмечает украинка.

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Ранее Людмила Русина, проживающая в Германии, поделилась своими впечатлениями о местных законах и обычаях, которые стали неожиданностью для многих украинцев. По её словам, даже сбор грибов, дикий кемпинг или рыбалка требуют разрешений, удостоверений или специально отведенных мест, а нарушения могут караться штрафами вплоть до 2,5 тысячи евро или даже тюремным заключением.

Кроме того, беженка обнаружила, что в Германии местные жители часто выбрасывают старую мебель и вещи прямо из окон и с балконов многоэтажных домов. Как отметила Людмила, такая практика сначала показалась ей странной, однако впоследствии она оказалась привычной и вполне законной, особенно во время ремонтов или вывоза крупногабаритного мусора.

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