"Штрафуют и за то, что и подумать не могли": беженка рассказала, как водителям сохранить деньги в Германии

За штрафуют в Германии / © Pixabay

Реклама

Германия — довольно строгая страна. Здесь могут оштрафовать за что угодно. Часто как туристы, так и беженцы оказываются не готовы к местным правилам. Штрафы вводятся для порядка в стране. За что могут оштрафовать жителей Украины в Германии?

Об этом рассказала пользователь TikTok Людмила Русина.

За что могут оштрафовать в Германии: список нарушений

Чаще всего в Германии штрафуют именно водителей. И штраф можно получить даже за то, чего не ждешь. Людмила рассказала, что в Германии запрещено громко хлопать дверью машины — особенно ночью. За это могут оштрафовать, поскольку это нарушение режима тишины. Штраф может достичь 80 евро.

Реклама

«Прогревать авто или просто стоять с включенным двигателем без причины — тоже запрещено. Экология, шум и банальная немецкая экономия горючего — штраф 80 евро», — говорит женщина.

Наказать штрафом на сумму 70 евро могут водителей, у которых закончилось горючее на автобане. Такое наказание аргументируется созданием опасности для других водителей на дороге.

Также оштрафовать в Германии могут за неочищенный автомобиль от снега, льда и даже грязи. Здесь заплатить придется больше — 120 евро.

А еще нельзя мыть машину возле дома, ведь это вредит окружающей среде. В таком случае придется заплатить 100 евро.

Реклама

Правила для украинцев в Германии — последние новости:

Украинцы в Германии часто сталкиваются с нарушениями собственных прав со стороны арендодателей, потому принципиально важно знать юридические аспекты рынка недвижимости. Блогер советует перед подписанием договора обязательно фиксировать на фото состояние квартиры и показатели счетчиков.

Это защитит от безосновательных обвинений в повреждениях и ошибках в ежегодном перерасчете коммунальных расходов.

Также следует помнить, что владелец может повышать арендную плату раз в 15 месяцев, а досрочный выезд грозит штрафами.

Немецкое право предоставляет арендаторам существенные гарантии: собственник обязан оплачивать ремонт, не имеет права приходить без уведомления, иметь дубликат ключей или разглашать данные о соцвыплатах арендатора.

Реклама

Кроме того, существует законная возможность заселяться с небольшими животными даже если арендодатель против. В случае возникновения конфликтов или нарушений прав эксперты советуют обращаться в союз арендаторов Mieterverein, обеспечивающий профессиональную юридическую защиту.

Жилищные кооперативы (Wohnungsgenossenschaft) являются эффективным способом найти недорогое жилье в Германии. Арендуя такую квартиру, человек становится членом кооператива, что практически делает невозможным выселение.

Поскольку эти общества являются неприбыльными организациями, стоимость аренды у них ниже рыночной, а плата повышается редко. Полученные средства направляются на модернизацию жилья, поэтому дома всегда остаются ухоженными и аккуратными. Главным недостатком системы большой спрос и очереди, особенно в крупных городах.

Новости партнеров