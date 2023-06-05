Штукатурка с потолка падает в тарелки: родители эвакуированных детей из Шебекино пожаловались на ужасные условия – фото

Из Шебекино эвакуированных детей вывезли в школу-интернат в Калуге.

Российских детей, эвакуированных из Шебекино (Белгородская область РФ), заселили в интернат в Калуге с ужасными условиями пребывания.

Об этом рассказали родители и опубликовали фото, пишет Astra.

По их словам, власти обещали отправить детей в лагерь, а вместо этого их поселили в школе-интернате.

"Наших детей из Шебекино заселили в интернат в Калуге с ужасными условиями. Дети даже не могут помыться. По коридорам страшно ходить. В тарелки с едой с потолка падает штукатурка. Помогите!", — пишут россияне.

Как известно, в интернат "Областной реабилитационный центр" в Калуге заселили около 90 детей из Шебекино.

"Детям оплатили дорогу, питание. Детей поделили на три группы. И нашу группу отправили в интернат вместо обещанного лагеря. С ужасными условиями. Дети сутки ехали поездом и даже не могут помыться. Коридорами страшно ходить. В столовой падает штукатурка. Министерство образования просто разводит руками. Дирекция говорит: "Что вы хотели, нас попросили экстренно вас заселить. Почему другие дети в лагерях с нормальными условиями, а наши дети должны так жить? Я думаю, что дети из приграничья уже и так настрадались", - пожаловались родители.

Условия проживания в школе интернате в Калуге. Фото/Telegram:Astra

Условия проживания в школе интернате в Калуге. Фото/Telegram:Astra

Условия проживания в школе интернате в Калуге. Фото/Telegram:Astra

Условия проживания в школе интернате в Калуге. Фото/Telegram:Astra

Условия проживания в школе интернате в Калуге. Фото/Telegram:Astra

Директор интерната в Калуге Михаил Посполита подтвердил, что дети из Шебекино находятся в его учреждении, но за дальнейшим комментариям отправил в Министерство образования.

Напомним, в Белгородской области заявили о "массированных обстрелах" и объявили эвакуацию детей.

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