Штурм Капитолия: в США заключили в тюрьму еще одного поклонника Трампа

Федеральная прокуратура рекомендовала приговорить активиста к более чем 15 годам за решеткой.

В пятницу, 14 апреля, в США был приговорен к 7,5 года один из участников штурма Капитолия, который произошел в начале 2021-го. Речь идет о Патрике Маккоги, который с украденным щитом напал на полицейского.

Об этом сообщает Associated Press.

Федеральная прокуратура рекомендовала приговорить Маккоги к 15 годам и восьми месяцам за решеткой. Однако окружной судья США Тревор Макфадден принял решение о тюремном заключении до семи лет и шести месяцев. Судья назвал действия осужденного одним из самых вопиющих преступлений, совершенных в январе 2021-го в Капитолии.

"Мне жаль, что в тот день я вел себя не как гражданин, а как животное", — сказал осужденный.

Патрик Маккоги заявил, что ему стыдно за участие в беспорядках, устроенных поклонниками 45-го президента США Дональда Трампа.

Напомним, 6 января 2021 года на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Но сотни поклонников на тот момент действующего президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить поддержку своему любимцу. Тогда же активисты приступили к штурму здания, а Конгресс временно остановил заседание.

Через год после событий ТСН.ua рассказывал, как в США вспоминают тот день и чему он научил американцев.

Штурм Капитолия: в США шамана Q-Anon приговорили к более чем трем годам в тюрьме

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