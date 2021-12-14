Штурмом мигрантов на границе руководил белорусский генерал – польские спецслужбы

Пока известно, что поток мигрантов из Беларуси удалось остановить.

В Польше заявляют, что генерал-майор, заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлинев координировал штурм мигрантов на польскую границу. Речь идет о нападении беженцев, которое произошло 16 ноября в пункте пропуска Кузница-Брузги.

Такое заявление опубликовал спикер министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин в Twitter.

"Это еще одно доказательство того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС", — написал Жарин.

Gen. mjr. Roman Podliniew, застепка семефа биолоруских пограничных человек, надзоровал атак на границе Польские, которые миалов miejsce 16 ноября в Брюзгах.



Kolejny dowód на то, как głęboko służby białoruskie angażują się w prowadzoną przeciwko UE operację hybrydową. pic.twitter.com/M88MkpQGsT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 14, 2021

Как сообщает "Укринформ", на пресс-конференции в Варшаве Жарин заявил, что на белорусского генерала в тот день обратили внимание польские силовики. По их данным, он находился на польско-белорусской границе "в целях наблюдения и контроля". "По моей информации, Роман Подлинев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов", – сказал Жарин.

Как сообщалось, 16 ноября на границе с Беларусью произошел наибольший штурм мигрантов. Тогда несколько сотен мигрантов пытались силой прорваться в Польшу. Они использовали камни, палки, шумовые гранаты и т.д.

Напомним, в начале ноября Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

В ответ на миграционный кризис ЕС опубликовал "черный список" белорусских физлиц и попавших под санкции компаний. Ограничения начали действовать с 2 декабря. Всего в списке оказалось 17 фамилий. Им, в частности, запрещен въезд в ЕС и заморожен счета.

Кроме того, 2 декабря были введены новые санкции против Беларуси и Соединенные Штаты. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии. Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции может перекрыть транзит газа в Европу.

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