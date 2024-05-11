Штурмуют "позиции РФ": войска НАТО проводят масштабные учения в Эстонии

Британский бригадный генерал так прокомментировал эти учения Альянса: "Тот факт, что мы делаем это так близко к России, дает понять, почему так важно быть здесь".

Войска НАТО проводят от Балтии до Балкан крупнейшие военные учения со времен окончания холодной войны. В рамках учений западные армии учатся воевать с учетом опыта Украины. И в Альянсе не скрывают, что готовятся противостоять именно российской армии.

Об этом говорится в статье The Independent.

Так, возглавляемыми Великобританией силами в Эстонии выполняется учебная миссия Swift Response. Отмечается, что это происходит на фоне все более острой конфронтации с Россией после вторжения ее президента Владимира Путина в Украину.

"Боевые вертолеты Apache ведут обстрел в поддержку войск на земле, штурмующих позиции России. Серия укрепленных окопов была очищена в ожесточенном ближнем бою, а контратака отражена с использованием беспилотников и ракет", — описывает издание один из учебных боев.

Стоя на болотистом поле на севере центральной Эстонии – в двух часах езды на танке от российской границы – командующий британскими силами в Балтии, бригадный генерал Джайлс Гаррис не сомневается в необходимости иметь дело с четкой и текущей угрозой со стороны Кремля.

"Это очень срочно. Я не буду гадать о том, что может или не может произойти. Наша работа как военного персонала состоит в том, чтобы быть готовыми. Нет смысла ждать (...), мы должны подготовиться сейчас. И то, что происходит в Украине, дает нам уроки, которые мы должны выучить", – сказал Гаррис.

Читайте главные новости дня:

Он добавил, что суть военных учений состоит в том, что независимо, будь то сегодня, завтра или в следующем году, "мы должны быть готовы настолько, насколько это возможно, мы должны сделать себя максимально готовыми. Мы готовы защищать каждую пядь эстонской земли, если это необходимо".

"В сознании солдат стратегическая цель и контекст, в котором мы проводим эти учения, безусловно изменились [от регулярных учений]. Тот факт, что мы делаем это так близко к России, дает понять, почему так важно быть здесь", — заметил британский бригадный генерал.

В то же время командир 16-й десантно-штурмовой бригады, бригадный генерал Марк Берри подчеркнул, что учения – не просто демонстрация силы.

"Я не считаю ни одну деятельность, которую проводят мои солдаты, спектаклем. Моя роль состоит в том, чтобы убедиться, что солдаты имеют надлежащие возможности для обучения и чувствуют себя готовыми работать вместе с союзниками или самостоятельно", – рассказал Берри.

Как указано в публикации, нынешние события в Украине анализируются и используются для калибровки военных игр, от различных способов использования беспилотников и кибервойны до противодействия массовому продвижению типа того, который российские войска используют в битвах, как вот "мясные штурмы" в Бахмути на Донбассе.

К слову, нейтральные страны Европы, среди которых Австрия, Ирландия, Швейцария и Мальта, обратились с общим письмом к НАТО с просьбой усилить сотрудничество на фоне ухудшения ситуации после вторжения России в Украину.

Читайте также: