Шутил до последнего: стало известно, что сказал принц Филипп сыну Чарльзу незадолго до смерти

Шутил до последнего: стало известно, что сказал принц Филипп сыну Чарльзу незадолго до смерти

По словам Чарльза, он позвонил герцогу, чтобы спросить его, чтобы он хотел сделать, чтобы отпраздновать свой 100-летний юбилей.

Принц Уэльский рассказал, что его 99-летний отец не смог противостоять искушению пошутить за день до своей смерти в разговоре с сыном.

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Об этом сообщает Mirror.

Принц Чарльз сообщил, что его покойный отец, герцог Эдинбургский, до конца своей жизни шутил. По словам Чарльза, он позвонил герцогу, чтобы спросить его, чтобы он хотел сделать, чтобы отпраздновать свой 100-летний юбилей, решившись предложить вечеринку, на которую он знал, что Филипп не согласится.

"Мы говорим о твоем дне рождения", — сказал Чарльз отцу.

Филипп ответил: "Ну, я должен быть живым для этого, не так ли?"

Чарльз сказал ему: "Я знал, что ты это скажешь!"

Напомним, что королевская семья отдаст дань уважения принцу Филиппу, герцогу Эдинбургском в новом фильме о жизни мужа королевы Елизаветы II, официальный трейлер которого был представлен на днях.

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