Шутка дня: в России турнир по биатлону прошел без выстрелов из винтовки, потому что не было патронов

В России удивительным образом состоялись соревнования по биатлону — без выстрелов

В российском Ижевске состоялись соревнования по биатлону, но довольно странным способом — без выстрелов из винтовки.

Об этом сообщают российские средства массовой информации.

"Республиканский турнир по биатлону" в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что не были закуплены патроны.

Оказалось, турнир запланировали, но не успели вовремя закупить патроны, а чтобы не переносить соревнования, решили провести их без стрелковой части. Участники совершили пробежку... и разошлись.

Как сказал глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов, "ничего страшного в этом нет, любые соревнования должны восприниматься как праздник".

Напомним, что ранее в российском Новосибирске состоялись соревнования по быстрому копанию могил. Участники соревновались за денежный приз. Согласно условиям соревнований, участникам необходимо было вырыть на скорость могилу размером 2 метра в длину и 80 см в ширину.

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