Шутки закончились: лидеры Канады отреагировали на высказывания Трампа по поводу присоединения страны к США

Канадские лидеры говорят, что разговоры президента США о том, что Канада станет 51 штатом, больше не смешные.

Высказывания избранного президента США Дональда Трампа в отношении Канады вызывают беспокойство у канадских политиков. Его заявления о том, что Канада может стать 51-м штатом США, больше не воспринимаются как шутка.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на слова министра финансов Канады Доминика Леблана.

Доминик Леблан, ответственный за отношения между США и Канадой, сказал, что Трамп улыбался, когда впервые сделал этот комментарий во время ужина в Мар-а-Лаго с премьер-министром Джастином Трюдо в конце ноября.

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"Шутки закончились, — сказал Леблан. — Я думаю, это способ для него посеять путаницу, взволновать людей, создать хаос, зная, что этого никогда не произойдет".

Трамп продолжает выдвигать идею о том, что Канада должна присоединиться к Соединенным Штатам как 51-й штат, заявив во вторник, что не будет использовать военную силу для вторжения в страну, где проживает более 40 миллионов человек и является партнером-основателем НАТО.

Вместо этого Трамп сказал, что будет полагаться на "экономическую силу", поскольку он ошибочно считал дефицит торговли США с Канадой — страной, богатой природными ресурсами, поставляемой США такими товарами, как нефть, как субсидия.

"Это становится очень контрпродуктивным", — сказал Леблан, имея в виду риторику Трампа по отношению к Канаде.

Леблан общался с грядущими представителями администрации Трампа об усилении безопасности на границе, чтобы избежать резких 25% пошлин, которые Трамп угрожал ввести на все канадские продукты.

Леблан, недавно назначенный на эту должность после внезапной отставки предыдущего министра финансов, также объявил, что не будет баллотироваться вместо Трюдо, чтобы он мог сосредоточиться на тарифной угрозе. В понедельник Трюдо объявил, что уйдет в отставку с поста премьер-министра и останется на этом посту до избрания нового лидера либералов.

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"Время, безусловно, ужасное, — сказала депутат от либеральной партии Джуди Сгро по смене руководства. — Но мы сделаем то, что от нас зависит, чтобы Канада была сильной".

Отвечая на вопрос о комментариях Трампа, Сгро заявила: "Он должен сосредоточиться на собственных проблемах в своей стране, потому что их у него много".

Министр иммиграции Канады Марк Миллер также ответил, отвергнув комментарии Трампа как "смешные".

"У нас нет шансов стать 51-м штатом. Я думаю, что это ниже президента Соединенных Штатов", — сказал Миллер. — Несколько недель назад я сказал, что все это дело похоже на эпизод в Южном парке».

Трамп отказался исключить возможность приобретения Гренландии и Панамского канала военной силой и заявил, что США не требуют ничего от Канады, включая автомобили, пиломатериалы и молочные продукты.

"Я не знаю, кто его дезинформирует, — сказал премьер-министр Онтарио Дуг Форд. — Сейчас мы доставляем 4,3 миллиона баррелей сырой нефти в США, 60 процентов их импорта энергоносителей поступает из Канады".

США импортируют примерно 60% своей сырой нефти из Канады, причем только Альберта поставляет 4,3 миллиона баррелей в день. По данным Управления энергетической информации США, США потребляют около 20 миллионов баррелей в день, а внутри страны производят около 13,2 миллионов баррелей в день. Это означает, что примерно четверть нефти, потребляемой США ежедневно, поступает из Канады.

Канада является главным направлением экспорта для 36 штатов США. Каждый день канадские товары и услуги на сумму около 3,6 миллиарда долларов США (2,7 миллиарда долларов США) пересекают границу.

Форд сказал, что Канада примет ответные меры, если Трамп введет пошлины, отметив, что под целевыми действиями будет широкий спектр американских товаров, поставляемых в Канаду, но он отказался уточнить, какие именно.

Канада также является крупнейшим иностранным поставщиком стали, алюминия и урана в США и имеет 34 важнейших минералов и металлов, которые Пентагон стремится получить и инвестирует в них для национальной безопасности.

Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что никогда не воспринимает угрозы Трампа легкомысленно.

"В то же время мы не можем ловить наживку, — сказала Жоли. — Мы должны показать, что у нас сильная экономика, мы сильны и нас не собираются аннексировать".

Напомним, Трамп заявил, что США будут претендовать на Канаду, Гренландию и Панамский канал. Он назвал Трюдо "губернатором Канады" и предложил стране стать "нашим 51 штатом".

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