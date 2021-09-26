Схватила малыша, бульдога и выбежала: в Британии многодетная мама героически спасла членов семьи от пожара в доме (фото)

Схватила малыша, бульдога и выбежала: в Британии многодетная мама героически спасла членов семьи от пожара в доме (фото)

Пожар произошел из-за сушильной машинки.

В британском Лидсе, Западный Йоркшир, семья осталась без крыши над головой, в результате пожара в доме, вызванного сушильной машиной.

Об этом пишет издание Metro.

30-летняя Керри Миллер заявила, что сейчас "травмирована" после того, как загорелся ее дом, где она жила со своим мужем, четырьмя детьми и их французским бульдогом Мило.

Пожар произошел, когда маленький сын находился в доме, а женщина вешала белье. Вдруг проезжающий водитель заметил возгорание и начал кричать, чтобы люди вышли оттуда.

Госпожа Миллер пошла проверить, и увидела дым и пламя, которые валили с заднего придворового помещения, где была сушилка.

"До этого момента я ничего не видела, не слышала и не чувствовала запаха", — сказала Миллер, описывая день пожара.

Испугавшись, она быстро схватила своего малыша и бульдога и выбежала из помещения. Через несколько минут пламя уничтожило имущество, оставив каждую комнату опустошенной и огромную дыру в крыше.

К счастью, ее трое старших детей-двое мальчиков в возрасте 11 и 6 лет и ее восьмилетняя дочь-были во время пожара в школе. Сейчас семья без жилья, пока местная власть ищет им временное.

Впрочем, женщина добавила, что чувствует облегчение, что никто из членов семьи не пострадал, но она "опустошена" потерей всего своего имущества.

Госпожа Миллер, которая всего год назад купила сушильную машину, отметила, что ужасный случай должен стать предупреждением другим о том, чтобы они были особенно осторожными.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению дома, но семье сказали, что пройдет десять месяцев, прежде чем они смогут переселиться. Их друзья сейчас объявили о благотворительном сборе средств.

"Они потеряли всю жизнь. Независимо от того, насколько велика или мала эта пожертва, семья, которая сейчас нуждается в помощи, была бы очень признательна", — сказала подруга Джордин Вест.

Напомним, н а юге Франции, на металлургическом заводе Aubert & Duval, что находится в коммуне Памье, вспыхнул резервуар с кислотой. В результате инцидента жителей, проживающих в радиусе 200 м от завода, попросили не покидать свои дома из-за риска выброса токсичных отходов в воздух.

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