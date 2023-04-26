Схватки в Судане угрожают захватом лаборатории, где хранятся возбудители кори и холеры – ВОЗ

ВОЗ озабочена захватом биологической лаборатории в Судане, где хранятся возбудители кори и холеры.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске биологической опасности из-за захвата в столице Судана – Хартуми – лаборатории с образцами возбудителей кори, холеры и другими материалами. Лаборатория расположена вблизи района, где находится штаб армейского командования и происходят активные боевые действия.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Технические специалисты пока не могут получить доступ в Национальную лабораторию общественного здоровья, чтобы обеспечить безопасность материалов.

"Это главная проблема: отсутствие доступа лаборантов в лабораторию и обеспечение безопасности имеющихся там биологических материалов и веществ", – сказал представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид без уточнений, кто захватил объект.

Отключение электричества делает невозможным правильное обращение с материалами на научном объекте. Из-за проблем с электроэнергией также портятся хранящиеся в лаборатории пакеты с кровью, пояснили в ВОЗ.

Напомним, в Судане более недели продолжается внутренний вооруженный конфликт между регулярной армией и военизированной группировкой "Силы скорой поддержки".

Во вторник в Судане снова возобновились атаки с воздуха, несмотря на объявленный в ночь на 25 апреля по инициативе США трехдневный режим прекращения огня.

Украина успешно эвакуировала 138 человек (фото).

Накануне Соединенные Штаты эвакуировали своих дипломатов из Судана. Операцию провели с помощью вертолётов после соответствующего распоряжения американского лидера Джо Байдена.

По данным CNN, наемники ЧВК "Вагнер" снабжают ракетами "Силы быстрого реагирования" Судана, которые воюют с регулярной армией страны.

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