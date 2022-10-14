Швеция блокирует совместное расследование взрывов на российских "Северных потоках" — СМИ

Страна не будет делиться результатами расследования с другими.
Швеция, Дания и Германия отказались совместно расследовать взрывы на российских газопроводах "Северный поток", произошедших в конце сентября. Страны будут работать самостоятельно.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в германских службах безопасности, пишет Reuters.
В Стокгольме решили не делиться результатами своего расследования с другими государствами из соображений безопасности, говорится в отчете. К слову, ранее премьер-министр Швеции заявил, что страна не будет делиться информацией и с Россией, потому что данные конфиденциальны.
Между тем, немецкая Федеральная полиция завершила свою часть расследования об инциденте на газопроводе и передала свои выводы. В ходе расследования был задействован беспилотный подводный дрон, сфотографировавший поврежденную часть газопровода. После изучения знаков специалисты дадут свою оценку.
Взрывы на "Северном потоке"
Разгерметизация двух нитей первого "Северного потока" и одной "Северного потока-2" вблизи датского острова Борнгольм произошла 26 сентября. В Кремле заявили о "саботаже. В Украине инцидент назвали "спланированным терактом и актом агрессии России против ЕС".
Впоследствии Путин назвал взрывы на трубопроводе "актом международного терроризма". Кроме того, он назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов.
После взрыва газ несколько дней вытекал к Балтийскому морю, что может повлечь за собой климатическую катастрофу.
Расследователи из Швеции заявили, что "Северный поток" подорвали умышленно. Впрочем, детали о том, как именно произошли взрывы, не предоставляют.
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