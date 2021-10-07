Швеция, Дания и Норвегия ограничили прививание COVID-вакциной от Moderna из-за побочного эффекта

Среди молодых людей наблюдается "повышенный риск" редкого побочного эффекта - воспаления сердца.

Три скандинавских государства в среду, 6 октября, ограничили использование вакцины против COVID-19 от компании Moderna из-за риска воспаления сердца.

Об этом сообщает The Associated Press.

Швеция приостановила использование COVID-вакцины Moderna для людей моложе 30 лет, Дания отказалась предлагать этот препарат швейцарского производства лицам моложе 18 лет, а Норвегия призвала тех, кто моложе 30 лет, прививаться Pfizer.

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В четверг о подобном шаге также должны объявить в Финляндии. Отмечается, что три страны приняли решение о вакцине Moderna, опираясь на неопубликованное исследование, проведенное совместно с Министерством здравоохранения Швеции.

Эксперты обнаружили, что среди молодых людей наблюдается "повышенный риск побочных эффектов, в частности воспаления сердечной мышцы или перикарда". В то же время отмечается, что этот побочный эффект является очень редким.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассказал, что правительство "внимательно следит за ситуацией и действует быстро, чтобы вакцинация против COVID-19 всегда была максимально безопасной и в то же время обеспечивала эффективную защиту" от болезни.

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Еще в мае Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) изучали случаи миокардита у вакцинированных от COVID-19 граждан. Заболевания фиксировали преимущественно среди подростков и молодых людей примерно через четыре дня после второй прививки мРНК-вакцинами от компаний Moderna и Pfizer с BioNTech.

В июне в CDC подтвердили, что вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna могут вызвать проблемы с сердцем у подростков и молодых мужчин.

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