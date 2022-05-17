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Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на вступление в НАТО: названа дата

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Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на вступление в НАТО: названа дата

Фото: gettyimages.com

Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

Об этом во время пресс-конференции заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

"Наша общая заявка на вступление в НАТО является сигналом, что мы объединены в нашем будущем", – сказала она после переговоров с президентом Финляндии Сауле Нииностио в Стокгольме.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Финляндия и Швеция вынуждены вступить в НАТО из-за прямой угрозы их безопасности со стороны России. Так что ФРГ готова предоставить этим странам гарантии безопасности.

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