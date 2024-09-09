Швеция объявила новую помощь Украине на $440 млн: какое оружие войдет в пакет

В частности, пакетом предусмотрены закупки, которые будут способствовать передаче Киеву истребителей Gripen в будущем.

Швеция передаст Украине свой 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки на общую сумму 4,6 млрд шведских крон (443 млн долл.).

Об этом министр обороны Швеции Пал Йонсон заявил 9 сентября, сообщает Reuters.

Новый пакет военной помощи для Украины от Швеции будет содержать боеприпасы для боевых машин пехоты, которые уже были переданы этим европейским государством.

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Также предусмотрены закупки, которые будут способствовать передаче Киеву истребителей Gripen в будущем, хотя решение о такой передаче еще не принято.

"Мы хотим иметь возможность пожертвовать Gripen Украине на, возможно, более позднем этапе", – сказал глава шведского Минобороны.

К слову, в июле в Швеции заявили, что остановили передачу Украине истребителей Gripen, ведь Киев пришел к выводу, что иметь одновременно две системы – и F-16, и Gripen – "слишком много".

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