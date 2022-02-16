Швеция официально отказалась от вступления в НАТО: причина

Тем не менее, глава МИД Анн Линде не исключает вероятность вооруженного нападения на Швецию.

В правительстве Швеции официально заявили, что Стокгольм пока воздержится от подачи заявки на вступление в НАТО.

Об этом говорится в Заявлении о внешней политике на 2022 год министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Глава МИД назвала ситуация с безопасностью Швеции серьезной. По ее словам, конфронтационная риторика и военная деятельность России, как видимая, так и скрытая, неприемлемы. Усиленное российское военное присутствие на границах Украины и требования России по гарантиям безопасности, по словам Линде, угрожают европейской безопасности.

"Украина, как и Швеция, имеет право делать собственный выбор политики безопасности. Россия не может диктовать это посредством угроз и насилия. Нормы международного права о государственном суверенитете и политической независимости являются частью европейского порядка безопасности", — говорит министр.

Она отметила важность диалога и дипломатии, но в то же время призвала "готовиться к тому, что Россия выберет другой путь".

Линде сообщила, что шведское правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО.

"Наша политика безопасности остается неизменной. Наша неучастие в военных альянсах помогает нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе ", — убеждена глава МИД Швеции.

Тем не менее, Швеция усиливает свой военный потенциал. По словам министерши, инвестиции в шведскую оборону являются крупнейшими с 1950-х годов. Линде уточнила, что Швеция заключила около 20 соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, в том числе с северными и балтийскими соседями.

"Швеция не останется пассивной, если другая страна-член ЕС или скандинавская страна пострадает от катастрофы или нападения. Мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции. Нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию. Поэтому мы должны иметь возможность как оказывать, так и получать поддержку — гражданскую и военную", — подытожила она.

Почему Швеция и Финляндия не в НАТО: историческая справка

Украина – не единственный западный сосед РФ, чье вероятное присоединение к НАТО волнует Кремль. После Второй мировой войны Швеция решила не вступать в НАТО и заявила о своем нейтралитете.

В 2014 году во время оккупации Крыма Россией некоторые шведские лидеры предполагали, что Стокгольм должен рассмотреть вопрос о присоединении к НАТО. Однако тогда Швеция ограничилась присоединением к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Похожая история и с Финляндией. После Второй мировой войны власти Финляндии опасались, что СССР будет пытаться втянуть ее в блок социалистических стран и влиять на ее политику. Поэтому государство провозгласило нейтралитет, чтобы не раздражать Москву. Однако после развала Советского Союза Финляндия стала членом ЕС в 1995 году.

Также страна сотрудничает с НАТО с 1994 года и присоединилась к Партнерству расширенных возможностей в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Ранее сообщалось, что Финляндия пока не планирует вступать в НАТО.

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