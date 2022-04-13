Швеция подаст заявку на вступление в НАТО уже в июне этого года — СМИ

Швеция подаст заявку на вступление в НАТО уже в июне этого года — СМИ

До этого у Швеции был безблоковый статус.

Швеция подаст заявку на вступление в НАТО уже в июне этого года. В конце мая должна пройти встреча правящего комитета социал-демократов, на которой может быть принято решение о поддержке членства страны в НАТО.

Об этом 13 апреля сообщили шведская газета Svenska Dagbladet.

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Как отмечается, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении в НАТО. Её правительство намерено подать заявку Швеции на Мадридском саммите Альянса по безопасности в конце июня.

Кроме того, газета Aftonbladet сообщила, что шведские социал-демократы на 24 мая созывают внеочередное заседание правящего комитета партии, на котором может быть принято решение о поддержке членства в НАТО. Встреча, как утверждает газета, станет кульминацией шестинедельного внутрипартийного диалога.

"Еще неизвестно, будет ли принято решение [на этой встрече], но понятно, что многое будет зависеть от него", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что внеблоковый статус Швеции, благодаря которому она избегала присоединения к международным военным союзам во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны, был основной частью политики социал-демократов. Вероятно, он достиг своего наивысшего уровня при премьер-министре Улофе Пальме, который был явным критиком внешней политики США и СССР.

Напомним, еще в начале февраля в правительстве Швеции официально заявили, что Стокгольм пока воздержится от подачи заявки на вступление в НАТО.

Стоит отметить, что после объявления Путиным войны Украине Финляндия также подписала петицию за вступление в НАТО. Хотя еще в январе Хельсинки заявляли, что не планируют вступать в НАТО. В свою очередь, заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что вступление Финляндии в НАТО спровоцирует Россию принять ответные меры.

После этого на территории России по направлению к границе с Финляндией заметили передвижение тяжелого вооружения. Скорее всего, это мобильная система береговой обороны К-300П "Бастион-П", предназначенная для уничтожения надводных кораблей.

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